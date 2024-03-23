مسلسل بابا جه الحلقة 13.. نسرين أمين مصدومة من تصرف أكرم حسني

تعرض قناة DMC الحلقة 13 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، كما يتم عرض إعادة الحلقة 13 من مسلسل بابا جه الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا.

الحلقة 13 مسلسل بابا جه

كما تُعرض الحلقة 13 من مسلسل بابا جه على قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، وتُعرض على منصة watch it الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بالتزامن مع عرضه على شاشة DMC ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت كواليس الحلقة 12 من مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، أحداثا مثيرة، كان أهمها صدمة ولاء «نسرين أمين» بعد أن وجدت هشام زوجها «أكرم حسني» في حفل زفاف بالفندق، وكان بجوار العروسة.

في بداية الحلقة 12 من مسلسل بابا جه، اتفق «هشام» مع «علاء» وهو خطيب صاحبة المهمة الجديدة «نيللي»، والتي سجن والدها ومعظم عائلتها قبل حفل زفافها بعدة أيام، ولكن من ضمن الاتفاق أن يغيِّر هشام من شكله كي يبدو أكبر سنًا بالنسبة لأهل علاء.

كواليس الحلقة 13 من مسلسل بابا جه

وفى المشهد التالي بالحلقة، ذهب هشام إلى الفندق، ولكن ما لم يكن يعرفه أن ولاء زوجته قررت مراقبته بنفسها، بعد أن وجدت السيارة التي وضعت بها جهاز التتبع ليست سيارتهم، وبالفعل تبعته ووجدت أن هشام ذهب إلى الفندق المقام به حفل زفاف علاء ونيللي، ووجدت ياسر أيضًا معه.

«ياس» يستقبل مكالمة هاتفية

وفي المشهد التالي من مسلسل بابا جه، استقبل «ياسر»، مكالمة هاتفية، وكان منذ بداية الحلقة لا يرد على مكالمات والدته، فقال لإحدى الفتيات: «أمي بتقعد تزن عليا طول فترة شغلي»، فقالت له «مسمي أمك ريري»، فصدم عندما وجد أن المكالمة من ريهام مديرة دار الأيتام التي تعرف إليها، وعندما رد عليها وجد أن والدته أصيبت بجلطة ونقلتها ريهام إلى المستشفى، وبالفعل ترك ياسر الفندق وذهب سريعًا لأمه.

وحضر شقيق «ولاء» إلى الفندق، بعد أن اتصلت به وطلبت منه الحضور، وفجأة وجدت هشام ينزل من الطابق الأعلى ومعه العروس نيللي، ولكنها لم تتفهم ماذا يحدث، قائلة: «مبروك يا هشام».