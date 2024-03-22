ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 12.. نسرين أمين تكشف أكرم حسني

شهدت الحلقة 12 من مسلسل بابا جه، صدمة ولاء «نسرين أمين» بعد أن وجدت هشام زوجها «أكرم حسني» في حفل زفاف بالفندق، وكان بجوار العروسة، وإلى ملخص أحداث الحلقة.

اتفق هشام في بداية الحلقة مع علاء وهو خطيب صاحبة المهمة الجديدة، نيللي، والتي سجن والدها ومعظم عائلتها قبل حفل زفافها بعدة أيام، ولكن من ضمن الاتفاق أن يغيِّر هشام من شكله كي يبدو أكبر سنًا بالنسبة لأهل علاء.

ولاء تتبع هشام

وفي اليوم التالي، ذهب هشام إلى الفندق، ولكن ما لم يكن يعرفه أن ولاء زوجته قد خططت لبدأ تتبعه بنفسها، بعد أن وجدت السيارة التي وضعت بها جهاز التتبع ليست سيارتهم، وبالفعل تتبعته ووجدت أن هشام ذهب إلى الفندق الذي به فرح علاء ونيللي، ووجدت ياسر أيضًا معه ولكن يتسكع مع الفتيات ويضحك معهم.

أم ياسر تصاب بجلطة وريهام تنقذها

وفجأة جاءت ياسر مكالمة، وكان منذ بداية الحلقة لا يرد على مكالمات أمه، وقال لإحدى الفتيات: «أمي بتقعد تزن عليا طول فترة شغلي»، فقالت له: «مسمي أمك ريري»، فصدم عندما وجد أن المكالمة من ريهام مديرة دار الأيتام، التي تعرف إليها، وعندما رد عليها وجد أن أمه قد أصيبت بجلطة ونقلتها ريهام إلى المستشفى، وبالفعل ترك ياسر الفندق وذهب سريعًا لأمه، ولكن عندما رأته ريهام وبخته، ودخل لأمه واطمأن عليها، وسعدت عندما رأته بالبدلة.

صدمة ولاء في هشام وظنها الخاطئ

وفي نهاية اليوم، مع بداية الفرح، جاء أخُ ولاء إليها في الفندق، بعد أن اتصلت به وطلبت منه ذلك، وفجأة وجدت هشام هابطًا من سلالم الطابق الأعلى ومعه العروسة نيللي، ولكنها لم تتفهم الموقف، قائلة: «مبروك يا هشام».