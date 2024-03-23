أسعار اللحوم تتراجع 18 جنيها.. «كيلو البتلو بكام؟»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 23-3-2024 حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق ومحال الجزارة، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفيرها في المجمعات والمنافذ، التابعة لوزارة التموين، والسلاسل التجارية، بأسعار مخفضة.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية تراجع أسعار اللحوم، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم الحمراء (البتلو) اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) نحو حوالي 388.36 جنيه، بتراجع بلغ حوالي 18.21 جنيه في المنافذ التابعة لوزارة التموين.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو حوالي 407 جنيهات في المنافذ والأسواق المحلية للمستهلك.

أسعار اللحوم الحمراء «الكندوز»

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو حوالي 388 جنيهًا، بتراجع بلغ حوالي 1.41 جنيه في جميع المنافذ والمجمعات الإستهلاكية.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو حوالي 327.79 جنيه، بانخفاض بقيمة 1.29 جنيه في الأسواق والمنافذ للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو حوالي 376.88 جنيه في الأسواق والمنافذ التابعة لوزارة التموين.

سعر اللحوم الحمراء «الضأن» اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن نحو حوالي 397.38 جنيه، بتراجع بقيمة 11.55 جنيه في الأسواق والمنافذ للمستهلك.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم نحو حوالي 398.33 جنيه في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.