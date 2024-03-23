تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1014 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 9 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1014 شاحنة، و96 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وبحسب البيان، شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و452 شاحنة، و85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و562 شاحنة، و11 سيارة.

تداول 3300 طن بضائع في ميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة دليلة، بينما تغادر السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان الحرية ودليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع، و356 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1864 راكب بموانيها.