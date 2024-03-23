مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13.. هل تستمر علاقة خالد النبوي وحلا شيحة؟

تصاعدت الأحداث في الحلقات السابقة من إمبراطورية ميم، إذ فاجأ «مختار» خالد النبوي «مي» حلا شيحة، بـأنه وجد لها المحل المناسب الذي تنفذ فيه المشروع الذي تحلم به، كما جاء أيضاً في الأحداث بان هناك خطة وضعها «مروان» نور النبوي، بجانب أشقائه ليضع والده في العديد من المشاكل، ويجعله يستسلم لإقامة الانتخابات المنزلية.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من التطورات، حيث قررت «مادي» مايان السيد الذهاب إلى منزل «مروان» نور النبوي صديقها بالجامعة، ولكن لم تجد ترحيبًا من العائلة، كما فوجئ «مختار» بانقطاع المياة عن منزله لمدة أسبوع ضغطاً عليه ليبيع المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ13

ومن ضمن الأحداث التي شهدتها الحلقة، ذهاب «مختار» خالد النبوي إلى منزل «مي» حلا شيحة والتحدث بشأن المنزل الذي لم يرغب في بيعه، وأثناء حديثهما يساعدها «مختار» بأمور المطبخ ليتذكر حينهما زوجته المتوفاة «ميسون» سلاف فواخرجي التي كانت تعلمة إعداد الطعام لأبنائه، بعد معرفتها بالإصابة بمرض خطير، ما يجعله يخرج من منزل «مي» وهو في حاله من الحزن، ومن المقرر أن تتوتر العلاقة بين «مختار» و«مي» خلال أحداث الحلقة الـ13، بعدما تذكر زوجته الراحلة «ميسون»، فهل سيقرر «مختار» الابتعاد عن مي أم سيعود؟

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي موعد العرض أول للحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً كما أنها تُعرض على منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.