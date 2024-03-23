من أحداث عتبات البهجة.. 5 طرق لتخطي الاكتئاب بعد محنة الانفصال

شهدت الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة حالة حزن عاشها خالد شباط «عمر»، حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، بسبب زواج حبيبته من شخص آخر، ووجه له مراد فكري صادق «فريد» نصيحة بضرورة الانخراط في العمل حتى ينتهي من تلك مشاعر الحزن المسيطرة عليه.

أعراض الانفصال عن الحبيب أو الشريك

ومن واقع ما مر به حفيد الفنان يحيي الفخراني في أحداث مسلسل عتبات البهجة، قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن،أخصائي الصحة النفسية والأسرية، أنه يصعب التعامل مع مشاعر الحزن والخذلان الناتج عن الانفصال عن الحبيب أو الشريك في بادئ الأمر، وهناك عدة أعراض نفسية وجسدية تصاحب الانفصال كتقلب المزاج وزيادة أعراض القلق والاكتئاب، فضلًا عن الأرق وفقدان الشهية، كما يشعر الإنسان الذي فقد حبيبه أو شريك حياته بتزايد الأفكار السلبية والنسيان.

طرق تساعدك على تخطي مشاعر الحزن بعد الإنفصال

وقدمت عبد الرحمن خلال حديثها لـ «الوطن»، بعض الطرق للمساعدة على تخطى مشاعر الحزن والاكتئاب بعد الانفصال عن الحبيب أو الشريك، كالتالي: