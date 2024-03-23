من أحداث عتبات البهجة.. 5 طرق لتخطي الاكتئاب بعد محنة الانفصال
كتب:
آية الله الجافي
12:57 م | السبت 23 مارس 2024
مسلسل عتبات البهجة
شهدت الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة حالة حزن عاشها خالد شباط «عمر»، حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، بسبب زواج حبيبته من شخص آخر، ووجه له مراد فكري صادق «فريد» نصيحة بضرورة الانخراط في العمل حتى ينتهي من تلك مشاعر الحزن المسيطرة عليه.
أعراض الانفصال عن الحبيب أو الشريك
ومن واقع ما مر به حفيد الفنان يحيي الفخراني في أحداث مسلسل عتبات البهجة، قالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن،أخصائي الصحة النفسية والأسرية، أنه يصعب التعامل مع مشاعر الحزن والخذلان الناتج عن الانفصال عن الحبيب أو الشريك في بادئ الأمر، وهناك عدة أعراض نفسية وجسدية تصاحب الانفصال كتقلب المزاج وزيادة أعراض القلق والاكتئاب، فضلًا عن الأرق وفقدان الشهية، كما يشعر الإنسان الذي فقد حبيبه أو شريك حياته بتزايد الأفكار السلبية والنسيان.
طرق تساعدك على تخطي مشاعر الحزن بعد الإنفصال
وقدمت عبد الرحمن خلال حديثها لـ «الوطن»، بعض الطرق للمساعدة على تخطى مشاعر الحزن والاكتئاب بعد الانفصال عن الحبيب أو الشريك، كالتالي:
- عدم الاهتمام بمتابعة أخبار الشريك بعد الانفصال، لأن ذلك يُدخل الانسان في حالة نفسية سيئة ويزيد مشاعر الاكتئاب.
- تجنب الجلوس مع الأفراد الذين يشيعون الطاقة السلبية ويتحدثون عن موضوع انفصالك، لأن ذلك يجعل الإنسان يعيش في أزمات نفسية ويُشعره بالوحدة وتأنيب الضمير ويجعله ينخرط في التفكير السلبي.
- عدم جلوس الإنسان وحيدًا، لأن ذلك يجعله يفكر في ذكرياته مع الطرف الذي انفصل عنه، لذا ينبغي مشاركة الآخرين مشاعره ممن يثق به، لمحاولة التخفيف عليه.
- عدم مشاهدة الأفلام الحزينة أو الاستماع للقصص الحزينة لأن ذلك يُعزز القلق والاكتئاب لدى الإنسان ويجعله يفكر في الذكريات المؤلمة.
- ينبغي على الشخص الخروج والترفيه عن نفسه، وبناء حياة جديدة من خلال التعرف على أشخاص جدد وزيارة أماكن جديدة.