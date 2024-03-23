برلماني: مؤتمر الاستثمار يستهدف تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في مصر

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن استعدادات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لعقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يستهدف تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.

وأوضح عباس، في تصريحات له، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم، حيث تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز اقتصادها الوطني.

عرض الفرص الاستثمارية

وأكد عضو مجلس النواب، أن المؤتمر سيوفر فرصة رائعة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر على المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في المؤتمر تُعدّ مؤشراً مهماً على التعاون الوثيق مع مصر في مجال الاستثمار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربا عن ثقته في أن مؤتمر الاستثمار سيكون ناجحاً للغاية، وسيسهم في تحقيق أهداف مصر الاقتصادية والتنموية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل عقد مؤتمر الاستثمار

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر.