مزايا يستفيد منها 7 ملايين مستخدم في تطبيق إنستاباي.. اعرفها
كتب:
محمد سيف
01:19 م | السبت 23 مارس 2024
تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي أو تطبيق المعاملات اللحظية البنكية الصادر عن البنك المركزي، يقدم خدمة عاجلة للمستخدمين الراغبين في تحويل النقود عبر حسابات البنوك المختلفة والبالغ عددها 27 بنكًا، وكذلك المحافظات الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات، ويظهر التحويل البنكي في حساب الشخص المحول إليه المبلغ في الحال أي بعد أن تظهر أمامك «تمت العملية بنجاح».
مزايا تطبيق إنستاباي
وأسهم تطبيق إنستاباي الذي يضم قرابة 7 ملايين مستخدم في سرعة إنجار المهام في الحال أو في لحظات فهو تطبيق المعاملات اللحظية، كما أسهم أيضًا في توفير الوقت والجهد بدلًا من الذهاب إلى مقر البنك، لتحويل مبلغ مالي فأن التحويل يتم وأنت في المنزل من المحمول.
ومن أفضل الخدمات العاجلة التي يقدمها تطبيق إنستاباي أن يظهر التحويل في لحظات أيضًا عند التحويل من حساب بنك إلى حساب بنك آخر، على سبيل المثال عند التحويل من حسابك الشخصي في البنك الأهلي المصري إلى حساب شخص آخر في بنك مصر فإن التحويل يظهر في الحال من على تطبيق إنستاباي بخلاف إذ تم التحويل من مقر البنك فيحتاج إلى عدة أيام حتى يظهر التحويل في الحساب.
27 بنكًا في قائمة تطبيق إنستاباي
27 بنكًا انضمت إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك مصر: 19888
بنك الإسكندرية: 19033
مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951
البنك الأهلي المتّحد: 19072
البنك الأهلي الكويتي: 19322
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555
البنك العربي: 19100
المصرف العربي الدولي (AIB): 19604
التجاري وفا بنك: 16222
بنك القاهرة: 16990
البنك التجاري الدولي (CIB): 19666
البنك العقاري المصري العربي: 19939
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342
البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710
بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851
بنك (HSBC): 19007
بنك التعمير والإسكان: 19995
بنك الكويت الوطني: 19336
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668
بنك قناة السويس: 19093
المصرف المتّحد: 19200
بنك البركة: 19373
بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862
بنك أبوظبي الأول:16555