مزايا يستفيد منها 7 ملايين مستخدم في تطبيق إنستاباي.. اعرفها

تطبيق إنستاباي أو تطبيق المعاملات اللحظية البنكية الصادر عن البنك المركزي، يقدم خدمة عاجلة للمستخدمين الراغبين في تحويل النقود عبر حسابات البنوك المختلفة والبالغ عددها 27 بنكًا، وكذلك المحافظات الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات، ويظهر التحويل البنكي في حساب الشخص المحول إليه المبلغ في الحال أي بعد أن تظهر أمامك «تمت العملية بنجاح».

مزايا تطبيق إنستاباي

وأسهم تطبيق إنستاباي الذي يضم قرابة 7 ملايين مستخدم في سرعة إنجار المهام في الحال أو في لحظات فهو تطبيق المعاملات اللحظية، كما أسهم أيضًا في توفير الوقت والجهد بدلًا من الذهاب إلى مقر البنك، لتحويل مبلغ مالي فأن التحويل يتم وأنت في المنزل من المحمول.

ومن أفضل الخدمات العاجلة التي يقدمها تطبيق إنستاباي أن يظهر التحويل في لحظات أيضًا عند التحويل من حساب بنك إلى حساب بنك آخر، على سبيل المثال عند التحويل من حسابك الشخصي في البنك الأهلي المصري إلى حساب شخص آخر في بنك مصر فإن التحويل يظهر في الحال من على تطبيق إنستاباي بخلاف إذ تم التحويل من مقر البنك فيحتاج إلى عدة أيام حتى يظهر التحويل في الحساب.

27 بنكًا في قائمة تطبيق إنستاباي

27 بنكًا انضمت إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:

البنك الأهلي المصري: 19623

بنك مصر: 19888

بنك الإسكندرية: 19033

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951

البنك الأهلي المتّحد: 19072

البنك الأهلي الكويتي: 19322

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555

البنك العربي: 19100

المصرف العربي الدولي (AIB): 19604

التجاري وفا بنك: 16222

بنك القاهرة: 16990

البنك التجاري الدولي (CIB): 19666

البنك العقاري المصري العربي: 19939

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342

البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710

بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851

بنك (HSBC): 19007

بنك التعمير والإسكان: 19995

بنك الكويت الوطني: 19336

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668

بنك قناة السويس: 19093

المصرف المتّحد: 19200

بنك البركة: 19373

بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862

بنك أبوظبي الأول:16555