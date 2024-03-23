زيادة عدد أسرة العناية المركزة في مستشفيات سوهاج الجامعية إلى 190

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة الجامعة تسعى إلى التوسع في أقسام العنايات المركزة عن طريق زيادة عدد الأسرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضى المترددين من داخل وخارج المحافظة، إضافة إلى استقبال الحالات الحرجة والمحولة من المستشفيات الخاصة، موضحا عدد أسرة العنايات المركزة الحرجة والمتوسطة بالمستشفيات الجامعية بلغت 190 سريرا، بمقريها القديم والجديد.

110 أسرة بالمستشفى القديم

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن عدد الأسرة المركزة بالمستشفيات الجامعية موزعة كالآتي: 110 أسرة بالمستشفى القديم، و80 سرير بالمستشفى الجديد، كما تم حديثا إنشاء عدد من العنايات منها عناية متوسطة للمخ والأعصاب بعدد 6 أسرة، وحضانات نمو أطفال وتضم 4 آسرة، وعناية متوسطة بالمستشفى الجامعي الجديد بعدد 10 أسرة، وأخرى خاصة بجراحة مخ وأعصاب وتضم 6 أسرة.

وأضاف الدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، أن العمل يسير بانتظام ويسر، خاصة فيما يتعلق بزيادة القوى السريرية للرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية بشكل يسهم في القضاء على قوائم الانتظار، موضحاً أن إجمالي عدد الأسرة المركزة بالمستشفى القديم بلغ 110 أسرة منها 20 سرير عناية تخدير، 5 صدرية، 54 أطفال، 12 عصبية، 20 قلب، بينما بلغ عدد الأسرة المركزة بالمستشفى الجديد 80 سريرا بينها 6 صدرية، 15 عصبية، 15 تخدير، 13 قلب، 26 أطفال، 5 جراحة مخ وأعصاب.

استقبال 100 مريض عناية مركزة

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل مدير العنايات المركزة أنه تم تزويد عدد 10 أسرة حالات حرجة بالمستشفى القديم، بالإضافة إلى 10 أسرة لحالات ما بعد العمليات الجراحية ليصبح عدد أسرة الرعاية بقسم التخدير 20 سريرا، موضحا فصل عناية الصدرية عن عناية العصبية، تجنباً لانتقال العدوى لتصبح عناية الصدرية 6 أسرة، وعناية العصبية 15 سريرا.

جدير بالذكر أنه لأول مرة خلال 6 أشهر الماضية، يتم استقبال أكثر من 100 مريض عناية مركزة محولة من المستشفيات الخاصة.