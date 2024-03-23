نبيل عبد السلام يدلي بصوته في انتخابات المحامين: «اليوم نحدد مصير النقابة»

أدلى نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات النقابة العامة.

وقال «عبد السلام» في تصريحات صحفية، إن اليوم هو قضية المحامي المشتغل صاحب الحق، من يدفع من وقته وعمره منذ وقت دخوله النقابة، وعليه المشاركة والتواجد على الأرض لأنها قضيته، التي يجب أن يدافع عنها وعن قيم نقابة المحامين التي تمثل بيت المحامين جميعهم.

وأضاف أن المراهنة الآن على المحامين المشتغلين، والصراع الآن بين المشتغلين وغير المشتغلين، إما أن يُثبت المحامين المشتغلين أنهم أصحاب قضية وأصحاب ملف وأصحاب رؤية، أو يحدث العكس وهذا ما لا أتمناه.

وتابع: «أنا واحد من المحامين أصحاب الروب والملف، الذي يحمل هموم المهنة، ويُدرك أن القتال والعمل داخل النقابة يُعيد اليها القوة ويعيد إليها العزة ويعيد إليها الكرامة، وتستعيد نقابة المحامين دورها القومي والوطني، وتستعيد دورها مع المحامي الشاب والشيخ، وتستعيد دورها مع الوطن كله، وتصبح القبلة التي يتجه إليها كل المصريين كشعب وكل العالم العربي، باعتبار أن نقابة المحامين المصرية تعتبر بيت العرب، لأن نقيب المحامين في مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب».

مقعد نقيب المحامين

وذكر نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، أن المسألة جديرة بأن يتفاعل المحامين، جديرة بأن يشاركوا، جديرة بأن يتواجدوا يوم واحد فى قضية واحدة، نحدد فيها مصيرنا إما أن تعود نقابة المحامين للمحامين المشتغلين أو تذهب إلى غير المشتغلين.