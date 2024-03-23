«الأرصاد»: أجواء مائلة للدفء على القاهرة الكبرى نهارا.. والعظمى 22 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، وهذا الانخفاض متوقع أن يستمر حتى الاثنين المقبل.

العظمى في القاهرة الكبرى 22 درجة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تكون 22 درجة مئوية بأقل من المعدلات الطبيعية لها مثل في هذا الوقت من العام بحوالي 2 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال هذه الأيام نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى انخفاض قيم الحرارة وإحساسنا في النهار بالأجواء المائلة للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وأجواء دافئة بشكل كبير في محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي».

انخفاض في قيم الحرارة في فترات الليل

وواصلت: «في فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، يكون هناك انخفاض في قيم الحرارة، والصغرى في فترة الليل على القاهرة تتراوح بين 13 إلى 14 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، أما المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي يشعر فيها المواطنون بالبرودة بشكل أكبر».