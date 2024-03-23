«الأرصاد» تكشف عن طقس الأيام المقبلة.. انخفاض درجات الحراة في بداية الربيع

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، من اليوم السبت حتى الخميس 28 مارس، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، من انتشار الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت «الأرصاد الجوية» سقوط أمطار خفيفة ليلا، على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة، كالتالي:

اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

الاثنين المقبل

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.