حدث آخر 10 سنوات.. مشروعات بقيمة 240 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد

شهد صعيد مصر خلال آخر 10 سنوات، تحديدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بتطوير جميع القطاعات، وتمثل ذلك في التكليفات الواضحة للحكومة على مدار الأعوام الماضية.

برنامج التنمية المحلية في الصعيد

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على عدة محاور منها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها حوالي 68% من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بقيمة 240 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التي نفذتها وزارات الدولة المختلفة في جميع القطاعات المعنية، فضلا عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث يعد شراكة ناجحة وغير مسبوقة بين الحكومة والبنك الدولي لتنفيذ رؤية الرئيس ونقل محافظات الصعيد من الفقر للتنمية المستدامة.

تنمية شاملة في محافظات الصعيد

وأشار في تقرير إلى أن برنامج التنمية المحلية للصعيد يعد فريدا من نوعه، يهدف لإحداث تنمية شاملة في محافظات الصعيد وتحولها من محافظات طاردة إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية.

وتابع أنه في عام 2018 بدأ تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باستثمارات مشتركة بين البنك الدولي والحكومة المصرية بنحو مليار دولار، وصار البرنامج نموذجا تشيد به المؤسسات الدولية ويتم إدراجه على منصة الأمم المتحدة، كما تم اختيار برنامج التنمية المحلية بالصعيد للفوز بالجائزة السنوية 2023 كأفضل مشروع من بين المشروعات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يحظى بدعم رئيس الجمهورية، والأمر ليس قاصرا على تنفيذ المشروعات الإنشائية وتدخلات التنمية الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج، بل امتد ليشمل الممارسات المطورة للمحليات التي طبقها البرنامج، ويجري الآن تعميمها على باقي محافظات مصر.

3 آلاف مشروع خدمي

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 3196 مشروع حتى نهاية العام الماضي ضمن برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 9.7 مليار جنيه من إجمالي 4453 مشروعا جاريا باستثمارات إجمالية حوالي 16.39 مليار جنيه، كما تم تشغيل المشروعات المنتهية وإتاحة خدماتها للجمهور، ومن المشروعات التي تقدم خدماتها مشروع الصرف الصحي في مدن قفط ونقادة بمحافظة قنا، مع مد 12 قرية بخدمات الصرف الصحي وإقامة 5 محطات معالجة كبيرة متطورة و15 محطة رفع لخدمة نصف مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، ومن قائمة المشروعات 4 محطات مياه شر لخدمة التجمعات القروية، والمحطات الارتوازية لتحسين قدرات شبكات المياه وإحلال بعض خدمات الشرب والصرف في المحافظتين.

تغطية الترع في الكتل السكنية

وتابع أن قائمة المشروعات شملت تغطية نحو 12 ترعة داخل الكتل السكنية ورصف قرابة 1000 كيلومتر من الطرق في المدن والقرى وتحسين خدمات الإنارة وإدارة المخلفات والمرور والحماية المدنية في قنا وسوهاج، والعمل على تطوير وتشغيل 23 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وتطوير 4 تكتلات اقتصادية، وجار تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات 6 مليارات جنيه، علاوة على العمل على تطوير 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وحرفيا في سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ومتوقع الانتهاء منها في 30 يونيو 2024.

وأوضح أنه جار العمل على تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات الأربعة وتنفيذ مواقف سيارات إقليمية ومحلية وأسواق حضرية وتطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والساحات لتعزيز القيمة الجمالية والتخطيطية.