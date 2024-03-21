لو خريج جديد.. اعرف ضوابط الحصول على منحة لتأسيس مشروع من بنك ناصر

دور اجتماعي مُهم يقوم به بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، وترأس مجلس إدارته نيفين القباج، وزيرة التضامن، يتمثل في مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال وليس الحصر، حيث يهدف منح هذه المشروعات، تحويل الطاقات المعطلة في الأسر الفقيرة إلى طاقات عاملة، وتحويلها من أسر تتلقي الإعانات إلى أسر منتجة وتعتمد على نفسها.

وفق الموقع الرسمي للبنك، فإن الأولوية في منح هذه المشروعات الأسر الفقيرة التي بها أفراد قادرين على العمل من الجنسين، وشباب الخريجين أو صغار الحرفيين لخلق فرص عمل والقضاء على البطالة، حيث أكد البنك أن المشروعات تُمنح بدون عائد أو مصروفات للبنك.

تفاصيل المشروعات والمنح

وعن تفاصيل المشروعات والمنح، وضح بنك ناصر، فإنه يتم تمليك هذه المشروعات بطريقتين:

الطريقة الأولى:

من خلال لجان الزكاة

- يتقدم طالب المشروع للجنة الزكاة بطلب للحصول على مشروع تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج

- تتقدم اللجنة للفرع للحصول على النماذج المعدة لذلك والموضح بها بيانات عن المشروع

- بيانات المشروع تشمل نوعه وقيمته وعدد الأقساط وطريقة السداد وفترة السماح

- كما تشمل بيانات المشروع تكوين الأسرة ومكان المشروع وضمان اللجنة ورأى الفرع وصورة البطاقة والرقم التأميني

- تتعهد اللجنة أمام الفرع بضمان المشروع وسداد الأقساط الشهرية .

- بعد اعتماد المشروعات يتم شراء مستلزمات المشروعات وتسليمها عينا إلى المستفيدين بموجب مستندات الشراء

- التسليم عن طريق لجنة مشكلة من مندوب من الفرع ومندوب من لجنة الزكاة وصاحب المشروع

- يتم التسليم بموجب محضر شراء وتسليم

المستندات المطلوبة للطريقة الأولى

- استمارة طلب الحصول على مشروع تمليك وسائل الإنتاج بالفرع

- محضر شراء وتسليم المشروع بالفرع

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب المشروع .

- الرقم التأميني لطالب المشروع يستخرج من الفرع .

الطريقة الثانية

- حالات فردية من خلال الفرع مباشرة للحالات التي لا تجد لجنة زكاة قريبة منها تتوجه إلى أقرب فرع للبنك للحصول على المشروع المناسب لها بالشروط الآتية:

* أن يكون من مستحقي الزكاة «إثبات الدخل من عدمه - بحث اجتماعي – معاش ضمان»

* أن يكون لديه ضامنا «موظف بالحكومة أو القطاع العام أو المعاش» بتحويل المرتب أو المعاش عند الطلب.

* أن يتسلم المشروع عينا وليس نقدا وبحضور «مندوب من البنك _المستفيد»