مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 للفنانة غادة عبدالرازق.. هل تنجح في مراقبة الغول؟

تتصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 للفنانة غادة عبدالرازق، التي تقوم بدور «عايدة»، وتحاول الوصول إلى «سامح» قاتل شقيقها، ويشتد الصراع بينها وبين عائلة الغول، في وقت تخطط فيه للإيقاع بهم وكشف الحقيقة.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 نجاح «عايدة» في مراقبة الحاج إسماعيل الغول، وذلك للوصول إلى مكان سامح الغول - القاتل - من عدمه، إذ كلفت رجالها بمهمة مراقبته.

استمرار الصراع بين الشخصيات في مسلسل صيد العقارب

ويزداد الصراع بين الشخصيات في مسلسل صيد العقارب، وفي الحلقة 12، أتت إليها ألد أعدائها «سميحة»، وهي زوجة الحاج إسماعيل الغول، ووالدة سامح الغول قاتل شقيقها علي ضرغام، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد، وسيكشف مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 عما سيدور بينهما، وهل يحدث نقاش حاد أم تنتهي الأمور بسلام.

أحدث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب عن الدكتورة عايدة، وتجسدها الفنانة غادة عبدالرازق، وهي عالمة حشرات، وتعيش حياة غير سعيدة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، خاصة مع عائلة الغول، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق ومحمد علاء ورياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر وأحمد سعيد عبدالغني، ومن إخراج أحمد حسن.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.