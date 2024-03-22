مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق.. عايدة تلتقي زوجة الغول

أحداث كثيرة شهدتها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول إرسال الدكتورة عايدة (غادة عبدالرازق) رجالها خلف والد أدهم لمعرفة مكان ادهم ونورا بعد زواجهما وهربهما بعيدًا، وأيضًا تكليف رجالها بمراقبة عائلة الحاج إسماعيل الغول للوصول إلى مكان سامح الغول، قاتل شقيقها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة (سيمون) زوجة الحاج إسماعيل الغول (رياض الخولي) ووالدة سامح (أحمد ماجد) إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم (أحمد الشامي) من نورا (ريم المصري) حفيدة الحاج ضرغام(أحمد ماهر)، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام (عبدالرحمن علي)، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.