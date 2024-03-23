انتهت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، بذهاب سميحة «سيمون» زوجة الحاج إسماعيل الغول «رياض الخولي» إلى الدكتورة عايدة «غادة عبد الرازق» في مكتبها؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 13.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وكثّف الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 حديث الدكتورة عايدة مع أحد موظفيها وهو حازم سلطان، الذي اخترق شبكة الإنترنت في شركتها للتلاعب في مواعيد الحضور والانصراف من العمل، لتُخبره أنها لن تعاقبه بأي شكل على ما فعله، ولكن ستطلب منه فعل شيئًا ما، ولم تشهد الحلقة توضيح ما هو الفعل الذي ستطلبه الدكتورة عايدة من الموظف، إلا أنه من المتوقع أن تستخدمه في صراعها أمام عائلة إسماعيل الغول.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 13 يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 13 اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الأحد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين.. والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.