مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. غادة عبد الرازق تقابل ألد أعدائها

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، وهو ما تأكد واتضح جليا في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12، الذي تلعب دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 وبدأت الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق في تكثيف مراقبة عائلة الحاج إسماعيل الغول «رياض الخولي» وأيضًا والد أدهم «مجدي بدر» لمعرفة مكان أدهم «أحمد الشامي» ونورا «ريم المصري»؛ كونهما تزوجا وهربا معًا دون أن يعرف أحد مكانهما، وكل ذلك بمساعدة رجالها وعلى رأسهم ريمون وحمدان.

واستمرت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 لتشهد معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زاوج حفيده أدهم من نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام، ليشيد بما فعله حفيده؛ معتبرًا أن ذلك ضربة قوية لعائلة حسن ضرغام «أحمد ماهر» تشتت تركيزهم في البحث عن سامح «أحمد ماجد» ابنه، وبالتالي توفير الوقت اللازم لتهريبه.

محاولة الوصول إلى أدهم ونورا

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام «عبدالرحمن علي»، حول أهمية إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، إلى جانب استقبال الدكتورة عايدة في مكتبها للمهندس شريف الذي أخبرها بأن هناك موظف في شركتها يُسمى حازم سلطان اخترق شبكة الإنترنت للتلاعب في مواعيد الحضور والانصراف من العمل، وأن ذلك أمر خطير، لكون هذا الموظف قد يفعل ما هو أبعد من ذلك، حسب رأي المهندس شريف، لتقرر عايدة استدعاء هذا الموظف وتتحدث معه، وتخبره في أثناء الحديث أنها لن تعاقبه بأي شكل، وإنما ستطلب منه فعل شيئًا ما.

وفي أثناء حديث الدكتورة عايدة مع الموظف وقبل توضيح الطلب الذي ستطلبه منه أتت إليها في مكتبها ألد أعدائها وهي سميحة، زوجة الحاج إسماعيل الغول ووالدة سامح الغول قاتل شقيقها علي ضرغام، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.