مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. غادة عبدالرازق تكشف تلاعب في الشركة

لا يزال الصراع يشتعل بين عائلتي «ضرغام» و«الغول» ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الذي ينافس في سباق رمضان 2024 ويواصل رتمه التصاعدي، حيث يترقب المتابعون أحداث الحلقة 13، في ظل اشتعال الأحداث بعد أن بدأت «عايدة» خطة الانتقام لمقتل شقيقها علي، والحادث الذي دُبر لوالدها، وتسبب في إصابته بالشلل النصفي.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب

يأتي موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على قناة cbc في رمضان، الساعة السابعة والنصف مساءً، والإعادة الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام «عبدالرحمن علي»، وأخبرته بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما أقنعها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

كما استقبلت «عايدة» في مكتبها المهندس شريف الذي أخبرها بأن هناك موظف في شركتها يُسمى حازم سلطان اخترق شبكة الإنترنت للتلاعب في مواعيد الحضور والانصراف من العمل، وذلك أمر خطير، حسب رأي المهندس شريف، الذي رأى أن من يتمكن من فعل هذا الأمر يمكنه فعل ما هو أكثر، لتقرر عايدة استدعاء هذا الموظف، وأثناء حديثها معه أتت إليها سميحة والدة سامح الغول، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، حيث تواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.