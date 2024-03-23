شعبة المخابز تثمن قرار وزارة التموين بتحمل فرق أسعار السولار

قالت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، بتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم المساس بسعر رغيف الخبز، يسهم في تعزيز العمل بالمخابز ويعكس وعي الدولة بتداعيات القرار على المخابز.

تنظيم عمل المخابز خلال فترة عيد الفطر

من جابنه قال خالد فكري سكرتير شعبة أصحاب مخابز القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن مديريات التموين وإداراتها عملت على تنظيم عمل المخابز خلال فترة عيد الفطر، بعد انتهاء شهر رمضان، حتى لا يحدث أي تأخير أو تعطيل للعمل بالمخابز خلال الفترة المقلبة.

وأضاف: «نستهدف توزيع أيام إجازات عيد الفطر على المخابز بالتناوب، لتفادي أي مشاكل تعوق إنتاج الخبز للمواطنين».

وزارة التموين تتخذ القرار المناسب

وأضاف «فكري»، أن الشعبة لا تزال تنتظر صدور الدراسة التي تقوم بها الوزارة لزيادة تكلفة الإنتاج للخبز للمخابز بعد تقديم الشعبة بمذكرة وطلب رسمي لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

ولفت إلى أن آخر تكلفة تم تنفيذها للقطاع كانت في 2020، مضيفًا أن أسعار مدخلات إنتاج «رغيف العيش» من الخميرة والملح والمياه والعمالة والكهرباء والإيجار ارتفعت بنسب كبيرة جدًا، وهو أمر شديد الخطورة على القطاع والذي يتحمل الكثير في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن متوسط أسعار اليوميات للعاملين بالمخابز بالقاهرة ما بين 200 جنيه إلى 350 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والأقفاص والصيانة، والمعدات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط التشغيل اليومي للمخبز بمقدار 150 جينهًا يوميا من زيت وصيانة وهوالك وخلافة.

وأكد أن عدد المخابز التي تعمل بالقاهرة وتوفر الخبز المدعم تصل لـ 1550 مخبزًا في متوسط عمالة بكل مخبز تقريبًا من 7 إلى 8 عمال حسب كل مخبز، مشيراً إلى ثقة الشعبة في أن تتخذ وزارة التموين القرار المناسب لدعم العاملين بالمخابز في القريب العاجل، بالإضافة إلى إجراءات مهمة لقطاع يعمل فيه 31 ألف مخبز، توفر 270 مليون رغيف يوميًا، بما يقارب من 10 مليارات رغيف سنوي.