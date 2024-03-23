موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 13.. ألغاز جديدة

حملت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الكثير من الغموض والألغاز، بعد استقبال الدكتورة عايدة في مكتبها للمهندس شريف الذي نبهها بأن هناك موظفا في شركتها يُسمى حازم سلطان اخترق شبكة الإنترنت بهدف التلاعب في مواعيد الحضور والانصراف من العمل، مؤكدًا لها أن من يفعل ذلك الأمر يمكنه فعل ما هو أكثر، ما أثار تساؤل الجمهور حول الغرض الخفي من وراء اختراق الموظف لشبكة الانترنت، ونستعرض في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 13.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 13

وقررت الفنانة غادة عبد الرازق (الدكتور عايدة) استدعاء الموظف حازم سلطان وسؤاله عن حقيقة اختراقه لشبكة الانترنت لمحاولة كشف السر الحقيقي وراء ذلك، إلا أن الحلقة الـ 12 انتهت دون معرفة ذلك، ما وضع الجمهور في حيرة وتساؤل عن السبب الحقيقي وراء اختراق شبكة الانترنت، وهل هناك علاقة بين هذا الموظف وعائلة إسماعيل الغول؟. ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 13 غدًا الأحد الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأحد الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

يشارك في مسلسل صيد العقارب كوكبة من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

ويمكن تابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على قناة cbc اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.