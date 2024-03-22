شهدت الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب، المزيد من الإثارة والأحداث المُشوقة، تضمنت احتدام الصراع بين الفنان محمد علاء (ياسين) و زوجته الفنانة غادة عبد الرازق (الدكتورة عايدة) بعدما أنقذ شقيقه من خطتها ونقله إلى مكان آمن خوفًا عليه من القتل، حتى أكدت له عايدة أنها عرفت بهذا التصرف من يقف في صفها ومن يقف ضدها، ونستعرض في التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 على قناة CBC اليوم

أثارت أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب اهتمام الجمهور، وقد تداول قطاع كبير منهم ردود فعل الدكتورة عايدة على مواقف عائلة إسماعيل الغول، آخرها موقفها من زوجها وتأكيدها له على الثأر لأخيها مهما كان من يقف في طريقها، متسائلين عن مصير العلاقة بينهما في ضوء اشتغال شرارة الانتقام بين عائلتي حسن ضرغام وإسماعيل الغول، كما أبدى الجمهور تشوقه لمتابعة الحلقة 12 التي تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا.

وتُذاع الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

يشارك في مسلسل صيد العقارب كوكبة من النجوم أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

ويمكن تابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 على قناة cbc اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.