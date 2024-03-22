ملخص الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. رسالة ياسين لزوجته

انتهت الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على إرسال الدكتورة عايدة رجالها خلف والد أدهم لكونه الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعد زواجهما وهرّبهما، وأيضًا تكليفهما بمراقبة عائلة إسماعيل الغول للوصول إلى مكان سامح الغول، لذا نستعرض ملخص الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب

في إطار توضيح ملخص الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، فقد تضمنت الحلقة في بدايتها معرفة الحاج إسماعيل الغول (رياض الخولي) بزواج حفيده أدهم (أحمد الشامي) من نورا (ريم المصري) حفيدة الحاج حسن ضرغام (أحمد ماهر)، وهو ما أعجبه بشدة؛ كون حفيدة ضرغام اختارت الوقوف في صف حفيده، فضلًا عن أن ذلك سيلهي عائلة الحاج حسن ضرغام في البحث عن سامح الغول (أحمد ماجد)، ما يتيح الوقت لتهريبه خارج مصر.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام (عبدالرحمن علي)، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

حزن نورا بعد هربها مع أدهم

من الأحداث الأخرى التي شهدتها الحلقة الثانية عشر من مسلسل صيد العقارب هي ذهاب أدهم ونورا إلى الشقة التي سيختفيا داخلها لحين ترتيب أوراق السفر، إلى جانب بكاء نورا وهي تتذكر كل ما يحدث لهما دون ذنب ومحاولة تهدئة أدهم لها، إلى جانب حديث الحاج إسماعيل الغول مع زوجته سميحة (سيمون) التي أرادت منه قتل الدكتورة عايدة؛ ربما تكون قد اتفقت مع زوجها ياسين الغول (محمد علاء) على الوصول إلى سامح ابنها وقتله، ليرفض الحاج إسماعيل الغول كلامها مؤكدًا أن هذا خطأ يورطهما في مشكلة كبيرة.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق استقبال الدكتورة عايدة في مكتبها للمهندس شريف الذي أخبرها بأن هناك موظف في شركتها يُسمى حازم سلطان اخترق شبكة الإنترنت للتلاعب في مواعيد الحضور والانصراف من العمل، وأن ذلك أمر خطير، حسب رأي المهندس شريف، الذي رأى أن من يتمكن من فعل هذا الأمر يمكنه فعل ما هو أكثر، لتقرر عايدة استدعاء هذا الموظف، وفي أثناء حديثها معه أتت إليها سميحة والدة سامح الغول، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.