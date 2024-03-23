خبيرة تغذية: تناول الخضراوات والفواكه أفضل من الحلويات في رمضان

قالت الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنّ تناول الخضراوات والفواكه الطازجة في شهر رمضان، أفضل من تناول الحلويات، مشيرةً إلى أنها تحتوي على الفيتامنيات والأملاح المعدنية إضافة إلى كمية من الألياف الغذائية.

الخضراوات والفواكه تحتوي على الفيتامنيات

أضافت في تقرير عرضه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «الجسم يحتاج من 28 إلى 32 جراما من الألياف الغذائية، والألياف مهمة لأنها تمنحنا الإحساس بالشبع خاصة في فترة السحور، ويمكن الحصول عليها من الإفطار للسحور».

الخضراوات والفاكهة وجبة بين الفطار والسحور

وتابعت: «الخضراوات والفواكه يمكن أن تعتبر الوجبة البينية للفطار والسحور كسناكس أفضل من الحصول على الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر كما أنها تتسبب في العطش الشديد».

وواصلت: «طبق السلطة في شهر رمضان يجب أن يتضمن كل الألوان ويجب أن نكثر من الألوان، مثل الفلفل بألوانه المختلفة والبقدونس والبنجر والطماطم والفجل».