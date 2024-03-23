أحمد العوضي يكشف سر نجاح مسلسل حق عرب في رمضان 2024

نجح الفنان أحمد العوضي، في أولى بطولاته المطلقة في سباق رمضان 2024، بمسلسل حق عرب، الذي يقدم من خلاله شخصية عرب السويركي، الذي كشف السر وراء نجاح العمل الدرامي.

أحمد العوضي يكشف سر نجاح مسلسل حق عرب

قال الفنان أحمد العوضي لـ«الوطن»، إن قصة العمل كانت وراء اختياره لمسلسل حق عرب: «قصة العمل كانت وراء اختياري له، وأعجبتني من اللحظة الأولى، حدوتة مختلفة وتشهد كثيرا من التفاصيل التي ستجعل الجمهور مترقبا ومتفاجئا بالتطور الكبير والتسلسل في الأحداث وستجعل المتفرج مع كل حلقة ينتظر الحلقة التي تليها لأنها تشهد كثير من المفاجآت، رغم تقديمي تيمة العمل الشعبي من قبل، لكن الشعبي هذه المرة مختلفا تماما بكل تفاصيله».

وتابع العوضي حديثه عن مسلسل حق عرب: «الجمهور أحبني في هذه المنطقة ويمكن للفنان أن يقدم كثيرا من الأعمال الشعبية، وجميعهم يكونوا مختلفين شكلا وتفصيلا، وفي المقابل أنا لن أظهر مثلا بشخصية شاب أمريكاني في عمل، أو فرنسي، وكذلك لن أظهر في عمل لا يحتوي على مشاهد أكشن، لأن العوضي أصبح فنان أكشن والجمهور أحبني في هذا الشكل، لذلك يمكن أن أقدم أكثر من عمل بالتيمة الشعبي والأكشن، لكن القصص مختلفة تماما ولا يمكن مقارنتها، فهناك مثلا في الأعمال العالمية هل رأينا من قبل بطل أكشن قدم عمل فني خاص له بدون مشاهد أكشن؟ بالطبع لا ، لأن الجمهور يحرص على مشاهدة فيلمه لأنه ارتبط به بمشاهد الأكشن، وهناك أيضا الكوميديان فهو بالفعل يمكن أن يقدم عمل تراجيدي ولكنه لن يتخلى عن الجزء الكوميدي الذي أحبه الجمهور فيه».