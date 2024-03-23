تسليم 109 عقود شقق جديدة للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع

سلمت وزارة النقل، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح» بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات، حيث تم تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وتم مراعاة تخصيص الدور الأرضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسكين العائلات بنفس العمارة.

تسليم عقود الوحدات السكنية للمواطنين

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة تأتي في إطار التنسيق بين وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 مترا بمنطقة الزهور بمدينة 15 مايو، لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.

ونوهت أن الرئيس السيسي دائما ما يوجه بألا يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وألا يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية أو تعويضه أو عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وهذا ما تم اليوم، حيث تم تعويض بعض المواطنين ماديا، حسب رغبتهم، والبعض الآخر تم تعويضه بشكل عيني من خلال شقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.

توفير فرص عمل في مشروع القطار الكهربائي

وهناك توجيه آخر من الرئيس السيسي بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الأولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع، وسيتم فتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع، وهذا نهج عمل الحكومة منذ 2014، وهو الوقوف إلى جانب المواطن وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة، وخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

تحقيق مبدأ الشفافية وعدالة التوزيع

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي 226 شقة خاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين.

وثمن محافظ القاهرة خلال التسليم الجهود التي قامت بها وزارة النقل لتذليل كافة العقبات لسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حي حلوان، مشيدًا بدور الأهالي وتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع أجهزة الدولة لإتمامه.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي في إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع، حيث تم تخصيص الأدوار الأرضية وفوق الأرضية للحالات الخاصة وذوي الهمم وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة أن يكون تسكين العائلات بعمارة واحدة للم الشمل الأسرة.