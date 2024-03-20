«النقل» تكشف آخر مستجدات تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع سفير أسبانيا في القاهرة البار وايرانتو، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجالات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، مشيرة إلى عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقتين وأهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

توريد 7 قطارات نوم فاخرة

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات وفقا للعقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وبين شركة تالجو وكذلك آخر المستجدات الخاصة بإقامة مصنع للوحدات المتحركة بمصر، بالتعاون مع شركة تالجو ضمن خطة توطين صناعة النقل في مصر.

تالجو تبدي اهتمام بتنفيذ المشروع

أكد السفير الإسباني أن تالجو تبدي اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع المهم، إذ يسهم المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق للتصدير للدول الأخرى وخاصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما جرى مناقشة التعاون حول عدد من المشروعات الأخرى مثل إعادة تأهيل وصيانة 23 قطار بالخط الأول وتطوير وازدواج ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط قليوب منوف طنطا، وقليوب شبين القناطر الزقازيق.

وأشاد السفير بالتعاون الجاري مع الجانب المصري في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، مؤكدا تطلع حكومة بلاده لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر.

وأعرب السفير الإسباني بالقاهرة عن الاهتمام الكبير من الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري، خاصة مع التطور الكبير في هذا المجال في مصر.

وأكد السفير الإسباني رغبة الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال الأتوبيسات الكهربائية، إذ تُنشئ وزارة النقل حاليا مصنع لهذه النوعية من الأتوبيسات لتوطين هذه الصناعة بها، مما سيشكل نموذجاً للتعاون المستقبلي بين الجانبين في هذا المجال الهام خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية.

تكوين شراكات استراتيجية

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها أنها تنفذ خطة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على المواني المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت وأن هناك فرصا عديدة في مختلف المحطات بالموانئ المصرية أمام الشركات الاسبانية للتعاون مع الجانب المصري بحيث يقوم الجانب المصري بإنشاء البنية التحتية للمحطات ويقوم الجانب الإسباني بإنشاء البنية الفوقية لها وادارتها وتشغيلها وصيانتها ثم إعادة تسليمها بعد ذلك.

وفي ختام الاجتماع سلم السفير الإسباني وزير النقل المصري دعوة من وزير النقل الإسباني لزيارة إسبانيا للتباحث معه ومع وعدد من المسئولين الإسبان حول عدد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل والالتقاء بعدد من الشركات الإسبانية المتخصصة في مجال النقل وزيارة المصانع التابعة للشركات التي تنفذ مشروعات مع الجانب المصري.