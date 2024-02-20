احصل على 2 مليون جنيه وسدد خلال 12 سنة.. تفاصيل القرض الشخصي النقدي من «الأهلي»

يوفر البنك الأهلي عدد مختلف من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، وبحد أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يكون الحد الأقصى للقرض يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب، و3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، ويختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

ومدة القرض تصل إلى 12 سنة، ويتيح البنك الأهلي المصري، تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا، والحساب الجاري مجانًا، ولا يحتاج العميل إلى ضامن، وبدون مصاريف استعلام ائتماني.

وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:

شروط الحصول على القرض الشخصي

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.