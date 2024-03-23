موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024
كتب:
آية حسنين
03:21 م | السبت 23 مارس 2024
رمضان كريم
حددت إمساكية شهر رمضان، الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024، وذلك من أجل تسهيل معرفة موعد الصلاة والإفطار.
موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024
وجاء موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024 الساعة 6 مساء و8 دقائق، والذي يأتي مع موعد الإفطار الخاص بيوم السبت.
موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024
ويستعرض التقرير موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024، والذي يأتي بعد رفع أذان المغرب بدقائق بسيطة ليكون موعد الصلاة الساعة 6 مساء و10 دقائق.
عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024
وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أن موعد الإفطار يكون الساعة 6 مساء و8 دقائق بعد الانتهاء من الصيام، إذ بلغ عدد ساعات الصيام نحو 14ساعة و2 دقيقة، بدأت من أذان الفجر الساعة 4 صباحًا و26 دقيقة، حتى أذان المغرب الساعة 6 مساء و8 دقائق.
موعد عيد الفطر المبارك
ويأتي موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس 10 أبريل وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 9 أبريل.