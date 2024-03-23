حددت إمساكية شهر رمضان، الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024، وذلك من أجل تسهيل معرفة موعد الصلاة والإفطار.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024

وجاء موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024 الساعة 6 مساء و8 دقائق، والذي يأتي مع موعد الإفطار الخاص بيوم السبت.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024

ويستعرض التقرير موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024، والذي يأتي بعد رفع أذان المغرب بدقائق بسيطة ليكون موعد الصلاة الساعة 6 مساء و10 دقائق.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 23-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أن موعد الإفطار يكون الساعة 6 مساء و8 دقائق بعد الانتهاء من الصيام، إذ بلغ عدد ساعات الصيام نحو 14ساعة و2 دقيقة، بدأت من أذان الفجر الساعة 4 صباحًا و26 دقيقة، حتى أذان المغرب الساعة 6 مساء و8 دقائق.

موعد عيد الفطر المبارك

ويأتي موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس 10 أبريل وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 9 أبريل.