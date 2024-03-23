مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. «روجينا وابنتها وسعد» أسرار تُكشف اليوم

قدمت الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي مجموعة من الأحداث البارزة، أهمها تحقيق روجينا التي تلعب دور نصرة، انتصارا كبيرا على خصومها الذين سببوا لها الكثير من المتاعب والشقاء، وأفقدوها فلذة كبدها، وتسببوا في دخولها السجن، الذي قضت فيه عدة سنوات بتهمة قتل ليست هي من ارتكبها.

الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي ستكشف مصير أمينة

وتعرضت أمينة ابنة نصرة، خلال الحلقة 12 لموقف مخيف، إذ أُغلقت أبواب الحفلة عليها وعلى جميع الحاضرين بالحفل، ونشرت إثر ذلك فيديو تستغيث فيه، في الوقت الذي كانت فيه نصرة صحبة زوجها بالغردقة يقضيان ليلة رومانسية، ولذا قد تكشف الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي مصير أمينة، وردة فعل والديها.

الانتقام من الخصوم

وتمكنت نصرة من الانتقام من خصومها، والذين أبرزهم سعد الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت، إذ جاء إليها طالبا عفوها، والزواج منها بعد أن طلقها وتسبب في سجنها في وقت سابق، وقد وافقت نصرة على طلبة بشروط، تكشفها الحلقة 13 التي من المقرر أن تعرض اليوم.