تلخصت الحلقات الماضية من مسلسل سر إلهي، في وقوع روجينا التي تجسد دور نصرة، في مكيدة كبيرة حاكها ضدها مجموعة من أقرب الناس إليها، أهمهم إخوتها الذين تكبرهم جميعا، ولكنها قضت سنوات في السجن ثم خرجت وبدأت الانتقام منهم واحدا تلو الآخر واستردت مستحقاتها منهم، وما زالت تسير نحو نفس هدفها، ولذا نوضح لكم موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 13 على قناة cbc اليوم.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 13 على قناة cbc اليوم

مغامرات كبيرة وشاقة خاضتها نصرة حتى تتمكن ممن ظلمها، وتحكم قبضتها عليهم، ولكنها في نهاية المطاف حققت أهدافها، وجاءوا إليها يطلبون عفوها وصفحها، وبالفعل عفت عن أختيها، ولكنها لم تعف عن الجميع، وقد تكشف الحلقات القليلة الماضية، ما ستفعله مع الباقين.

وعن موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 13 على قناة cbc اليوم، فمن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة خلال الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأما الإعادة فستكون في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية تكون خلال الساعة 11:30 ظهرا.