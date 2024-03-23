مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. روجينا تتغلب على خصومها وتضع شرطا قاسيا لسعد

أنهت الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي العديد من الصراعات التي دارت طوال الحلقات الماضية، فبعد أن وقف الجميع ضد روجينا التي تجسد دور نصرة، وبعد أن تحالفوا عليها وتسببوا في دخولها السجن، تمكنت من الخروج والانتقام منهم على طريقتها، وبذلك بدأوا في التقرب إليها والتودد منها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 13

حاول سعد الذي يؤدي دوره الفنان محمد ثروت، أن يتقرب من نصرة مرة أخرى بعد أن طلقها وكان ضمن الذي تسببوا في دخولها السجن، فجاء إليها طالبا عفوها والزواج منها مرة أخرى، وقد وافقت على ذلك ولكن بشرط أن يجعل زوجته نهى (رشا مهدي) تأتي إليها وتقول إنها موافقة على هذا الزواج، ووضعت نصرة شرطا آخر لكي تقبل الزواج منه، لم تفصح عنه خلال الحلقة 12، ومن المتوقع أن تكشفه الحلقة 13 من مسلسل سر إلهي.

أما الأختان رحمة (نهى عابدين) ورقية (رنا رئيس) فقد عفت عنهما بعدما تأكدت من صدق نواياهما في طلب العفو، وأقسمتا لها على ذلك، وبذلك تكون قد تغلبت على معظم خصومها، وحققت نجاحا كبيرا، واحاذت الذهب الذي تركه هارون.