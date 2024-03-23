ميران عبدالوارث: كامل العدد يعكس حياتنا بشكل حقيقي وطريف

أعربت الممثلة ميران عبدالوارث عن ساعدتها بالمشاركة في مسلسل كامل العدد +1 الذي يُعرض حاليًا في السباق الرمضاني على شبكة قنوات أون ومنصة واتش إت الإلكترونية.

ميران عبدالوارث لم تتردد في قبول العمل

وكشفت ميران عبد الوارث لـ«الوطن»، عن كواليس انضمامها للعمل، قائلة: «عندما تم ترشيحي لهذا العمل لم أتردد لأنه امتداد لنجاح كبير حققه الجزء الأول في العام الماضي، لذلك يصبح اختيار الشخصيات في الجزء الثاني أكثر دقة وتمعن».

وأضافت: «الأستاذ خالد الحلفاوي مخرج هذا العمل وجد أنني أنسب شخص لتقديم هذا الدور، كما أنني من متابعين الجزء الأول من العمل وكنت أرغب أن أصبح جزءًا منه».

وتابعت حديثها عن مسلسل كامل العدد: «في هذا العمل أخذت السيناريو كاملًا وأعجبت به كثيرًا، كما ان وجود السيناريو كامل شيء جيد لمعرفة جميع الأحداث التي تدور حولها الشخصية والتحضير لها جيدًا».

ميران عبدالوارث تروي بعض التطورات في الجزء الثاني

وأوضحت: «تطورات الأحداث جميلة جدًا والجزء الثاني واقعي بشكل كبير كما ان الأحداث والخطوط الدرامية حقيقية، وتعتمد كوميدية كامل العدد على المواقف وليست الإفيهات فقط، وأثناء قرائتي للسيناريو كنت أضحك كثيرًا، والشخصيات بالعمل تطورها حقيقي، ويعتبر كامل العدد من الأعمال التي تعكس حياتنا بشكل حقيقي طريف».