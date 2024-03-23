مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13.. ماذا سيحدث لأمينة في الحفل؟

أزمة نفسية حادة تعرض لها شريف ابن دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى، في مسلسل كامل العدد، وذلك بعد إصبابة خطيرة تعرض لها أثناء اللعب، في الوقت الذي تمكن فيه من الوصول إلى حلمه بالالتحاق بالنادي الأهلي.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13

وكان شريف تمكن خلال الحلقات الماضية من تحقيق حلمه والتحق بالنادي الأهلي، وجرى اعتماده في الفريق الأول في إحدى المباريات، وذلك بعد اجتيازه جميع الاختبارات، وتمكنه من تسجيل هدف في الدقيقة الأولى في الاختبار، ولكن تعرضه للإصابة قد يحول دون تحقيق حلمه.

تعرض أمينة للخطر في مسلسل كامل العدد +1

وعلى الصعيد الآخر قضت ليلى مع زوجها أحمد (شريف سلامة) ليلة رومانسية على شواطئ الغردقة بعدما قررت السفر إليه في رحلته العلمية إلى هناك، ولكي تقطع الطريق على ملك التي تحاول التقرب منه بشتى الطرق، ولكن في تلك الأثناء السعيدة، تعرضت ابنتهما أمينة لأمر خطير أثناء وجودها هي الأخرى في إحدى الحفلات مع أصدقائها، وهو الأمر الذي قد تكشف تفاصيله الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد+1، والتي تعرض اليوم.