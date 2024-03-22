نصائح للأبوين للتعامل مع أكثر طفل على خطى كامل العدد +1

يعيش «أحمد وليلى» حياة مليئة بالمشكلات الاجتماعية، التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي، خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1، بسبب إنجابهما 8 أطفال، لكلًا منهم وجهة نظر مختلفة، وتصرفاته البريئة التي تؤدي إلى وقوعه في الأخطاء، لذا فإن هناك نصائح للأبوين عندما يكون لديهما أكثر من طفل.

وبحسب موقع Mommy's Block Party، فإن هناك بعض النصائح للأبوين عندما يكون لديهم أكثر من طفل.

الاحتفاظ بسجل لكل طفل

يمكن أن تنشأ سجلات منفصلة لكل طفل، تحتوي على الصور الخاصة به، وشهادات التقدير التي حصل عليها، وغير ذلك.

عدم الاستهانة بمشاعر الأطفال

عند وجود أكثر من طفل يتعلم ويفكر بشكل مختلف، ويوجه الأسئلة باستمرار، لا يجب الاستهانة به، بل الإجابة على كل ما يدور في ذهنه، والأفضل التحدث مع مقدم الرعاية الصحية للطفل.

عدم المقارنة بين الأطفال

لا يجب المقارنة بين الأطفال، لأن ذلك يؤدي إلى إشعال الغيرة بينهم، وقد يفتح بابًا للكراهية والصفات السلبية الأخرى، وإذا حدث ذلك من الأفضل إنشاء خطة علاجية، تعتمد على إشباع احتياجات الطفل.

طاقم عمل مسلسل كامل العدد +1

يشهد مسلسل كامل العدد +1، تفاعل كبير من الجمهور، بسبب الأحداث التي تدور في إطار الأسرة، وتستعرض أهم المشاكل التي يتعرض لها الوالدين، والعمل الدرامي من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة، ويشارك فيه عدد من النجوم، أبرزهم إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، والعمل الدرامي من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.