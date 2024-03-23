مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. من قاتل الطالبة حبيبة؟

مجموعة من الأحداث التي قدمتها الحلقات الماضية من مسلسل مسار إجباري، التي قد تكشف المجرم الحقيقي الذي قتل الطالبة حبيبة الكردي، بعدما أجرت بحثا مفصلا عن الفساد في إحدى شركات الأدوية وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول الدكتور صفوت، بعدما ظهرت معه ورقة لصاحب شركة الأدوية التي قتلت بسببها الطالبة حبيبة الكردي، وهو الأمر الذي قد تكشفه الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

وحاول الدكتور صفوت مصباح الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، أن يبعد التهمة عن نفسه، فقام بتهديد ابني عمر البرنس، وأبلغهما بأنه علم أن والدهما أخذ رشوة، وقد يكون له علاقة كبيرة بقضية مقتل الطالبة حبيبة وحذرهما من الحديث في القضية ونصحهما بالخوف من الفضيحة، ولكن ذلك لم يزدهما إلا شكوكا حول الدكتور صفوت، وهو ما سيتضح خلال الحلقة 13.

تغير نبرة صوت الدكتور صفوت

وما أكد شكوك الأخوين «حسين» أحمد داش و«علي» عصام عمر، في الدكتور مصباح، هو تغير نبرة صوته بعد جلسة الشكر التي حدثت خلال الحلقة السابقة، ليلاحظ الشقيقان تغير نبرة حديث «صفوت» وتهديدهما برشوة والدهما، وهو الأمر الذي دفع «علي» للذهاب إلى مكتب المحامي مجدي حشيش، ووجه له اللوم على الإفصاح بسر رشوة والده.