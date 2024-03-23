موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON E.. أحداث مثيرة

يوميا، وعبر أكثر من شاشة فضائية والقناة الأولى بالتليفزيون المصري يُعرض مسلسل مسار إجباري، من إخراج نادين خان، وبطولة مي الغيطي، ونور محمود، وعصام عمر، وصابرين، وجوري بكر، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، وبسمة، وأحمد داش، وتستعرض السطور التالية موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON E.

أحداث مسلسل مسار إجباري على قناة ON E

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل مسار إجباري حالة من القلق والتوتر والشك، يمر بها الشقيقان علي وحسين بسبب الدكتور صفوت بعد خرج من قضية مقتل الطالبة حبيبة، وذلك بسبب الغموض الذي يحيط به، خاصة في علاقاته مع المحامي مجدي حشيش وزوجته سناء، وطبيعة البزنس الذي يربط الثلاثي بمسعد قاتل الطالبة حبيبية.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON E

وتتضح الأحداث أكثر، وذلك مع موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON E اليوم، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً.