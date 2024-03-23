مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. هل ينجح أبناء عمر البرنس في كشف سر صفوت؟

أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري، حيث حاول الدكتور صفوت مصباح (نور محمود) تهديد ابني عمر البرنس، وأبلغهما بأنه علم أن والدهما مرتش، وله علاقة كبيرة بقضية مقتل الطالبة حبيبة، ونصحهما بالخوف من الفضيحة، وعدم الحديث في القضية مرة أخرى، وهو الأمر الذي جعل الشكوك تساورهما حول نزاهة الدكتور صفوت مصباح، لذا من المتوقع أن يشهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 بعدد من الأحداث المثيرة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

وجاء لقاء التهديد هذا بعد جلسة الشكر التي حدثت خلال الحلقة السابقة، ليلاحظ الأخوان حسين (أحمد داش) وعلى (عصام عمر) تغير نبرة حديث صفوت وتهديدهما برشوة والدهما، وهو الأمر الذي دفع علي للذهاب إلى مكتب المحامي مجدي حشيش، ولامه على الإفصاح بسر رشوة والده، وأعلمه أنه سيترك العمل في مكتبه.

أحداث متوقعة في مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

وبعد تضارب الأحداث، وتهديد الدكتور صفوت مصباح للأخوين حسين وعلي، بدأت الشكوك تساورهما حول تورط الدكتور صفوت مصباح في مقتل حبيبة، أو أنه قد يخفي سرا كبيرا في هذه القضية، ولذلك يسعيان جاهدين لكشف ذلك السر، عن طريق معرفة آخر تحركات المجنى عليها قبل قتلها والأماكن التي ذهبت إليها، من خلال التواصل مع خديجة ابن خالتها (مي الغيطي) التي ترغب هي الأخرى في معرفة القاتل الحقيقي، وهو ما قد تكشفه الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري.