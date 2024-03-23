مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 13

أحداث مثيرة يشهدها مسلسل مسار إجباري في ظل البحث عن المٌتهم الحقيقي بقتل الطالبة حبيبة الكردي، بعد براءة الدكتور صفوت مصباح، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 13، بالإضافة إلى قنوات الحياة وcbc والقناة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

جاءت مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON والحياة وCBC، والقناة الأولى المصرية في رمضان 2024 الحلقة 12، على النحو التالي:

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناة ON، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناة CBC، تكون الساعة 6:05 مساءً، ويعاد 9:45 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على القناة الأولى المصرية، يكون الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- تأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر تطبيق «Watch IT» الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال النصف الأول من شهر رمضان.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصته حول الشابان «علي» و«حسين» اللذان يعيشان حياتهما بشكل مختلف، وبعد 20 عاما يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقين من الأب الذي توفى وترك لهما دليل براءة طرف وإدانة طرف آخر، ما يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام، ويكون عليهم البحث عن القاتل الحقيقي وتقديمه لمحاكمة.