مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناه CBC.. حسين يواصل البحث عن الأبحاث

تتواصل الأحداث في مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 اليوم، وتدور حول الشقيقين علي وحسين، واللذان يقومان بتنفيذ وصية والدهما، ويبحثان عن دليل براءة الدكتور صفوت، وعند وصولهما لدليل البراءة يخرج «صفوت» من قضية مقتل الطالبة حبيبة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناه CBC

وتعتقد الشقيقة أن القضية أُغلقت، لكنها تعود من جديد بعدما أثير تساؤل حول «أين اختفت أبحاث الطالبة حبيبة؟»، لذا تدين الشقيقة رشدي المحامي وسناء زوجة الدكتور صفوت بسبب أعمال مشبوهة في شركات الأدوية، وهذه الأبحاث هي التي كانت وراء مقتل الطالبة حبيبة في مسلسل مسار إجباري.

ويعمل علي وحسين، بمساعدة خديجة، على البحث عن هذه الأبحاث لتقديمها للنيابة لإدانه مساعدة المتهم بقتلها، وهذا ما توضحه أحداث الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 بطوله أحمد داش وعصام عمر

وفي سياق آخر، يتعرض المحامي مجدي حشيش لتهديد مباشر من مسعد قاتل الطالبة حبيبة، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد براءة الدكتور صفوت بالبحث عن طريقة لإخراجة من السجن، وإلا سيُكشف في النهاية دوره في قتل حبيبة في مسلسل مسار إجباري، كما سيكشف حقيقة ما يدور في شركة الأدوية.

يذكر، أن مسلسل مسار إجباري بطولة صابرين وبسمة وأحمد داش وعصام عمر، وعدد آخر من الفنانين.