مسلسل محارب الحلقة 13.. هل ينجو حسن الرداد من فخ المتربصين به؟

يستعد أحمد زاهر الذي يجسد دور المحامي حسام الجيوشي في مسلسل محارب لتنفيذ خطة محكمة للقبض على حسن الرداد الذي يجسد دور محارب، وتزداد وتيرة تصاعد الأحداث مع الوقت، وتكشف الحلقة 13 مصير محارب، وما إذا كان سيستطيع أن يتخطى المتربصين به وينجو منهم.

مسلسل محارب الحلقة 13

وتمكن المحامي حسام الجيوشي من إخراج إبراهيم من السجن، بعد القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بغرض أن يحقق له عددا من الأهداف السرية، فإخراجه من السجن كان مقابل تنفيذ ما يطلبه منه بشأن شقيقه محارب.

وقد تكشف الحلقة 13 من مسلسل محارب ما ستؤول إليه الأحداث وما إن كان محارب سيقع في فخ الجيوشي مرة أخرى أم أنه سيستطيع الفكاك منه، وتدور أحداث مسلسل محارب حول بطل المسلسل الذي يمثل دوره حسن الرداد، والذي أتى به والده هروبا من الثأر في الصعيد مع زوجته وأبناءه، ولكنه يفقد والديه.