طفلة ترفض الصلح مع زميلتها.. وعلي جمعة: لازم نتعلم الصبر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول إنها حاولت الصلح مع زميلتها لكنها رفضت الصلح معها، فماذا تفعل؟

الدكتور علي جمعة: نريد تعلم الصبر والمثابرة

وجاء رد الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم السبت: «عاوزين نتعلم الصبر، إحنا ربنا أعطانا العقل والحكمة والاختيار، ولازم نتعلم الصبر من قصة النملة اللى حاولت 160 مرة في عدة ساعات تتسلق صخرة ملساء وكان تسقط».

من يرفض الصلح يتحمل الوزر في هذه الحالة

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لما بروح أصالح حد وهو مش راضى بالمصالحة، يبقى هو اللى غلطان لأننا فصلنا بين قبول المصالحة وكظم الغيظ في القلب».