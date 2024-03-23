بعد نجاح مسلسل الحشاشين.. ماذا قال بيتر ميمي عن أحلامه قبل 5 سنوات؟

حقق المخرج بيتر ميمي نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، على الصعيد الدرامي والسينمائي، وخلال السباق الرمضاني الجاري، استطاع أن يخطف اهتمام الجمهور بمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، واعتلى صدارة تريند منصة «إكس»، وكان وراء قص نجاحه سعي وتمسك بالحلم، وتحقيقه.

ففي عام 2015، نشر المخرج بيتر ميمي منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم يفهم الكثير معناه، إذ كتب تاريخ اليوم ورقم 45، معلقًا: «يوم 20/8/2015.. 45.. ده مش سني ده حاجة في دماغي.. بس أنا 28 سنة».

بيتر ميمي: مكنش معايا غير 45 جنيها

ظل الهدف من وراء المنشور مُبهمًا، حتى عاد بيتر ميمي عام 2018، حينها بدأ نجمه في الصعود، وحقق نجاحًا كبيرًا بفيلم حرب كرموز، فشرح المنشور، قائلًا: «‏اليوم ده كان معايا 45 جنيه مصري فقط لا غير، كل اللي حيلتي، وماكنتش عارف أجيب لبن للبنت ولا أحط بنزين في العربية علشان ألف على المُنتجين بالسيناريوهات ولا أخليهم احتياطي، وكتبت البوست ده في 2015 علشان أفتكر وأقول الحمدلله»، وأضاف: «امسك في حلمك وسنغزو العالم».

بيتر ميمي: امسك في حلمك وماتسمعش الناس اللي بتحبطك

وفي منشور آخر عام 2017 لبيتر ميمي، تحدث أيضًا عن أحلامه والصعوبات التي واجهها في حياته، لكنه رفض الاستسلام: «أنت أكيد ماشوفتش إحباط وفشل أكتر من اللي أنا شوفتهم في حياتي، بعد ما ضيعت 7 سنين وبقيت معيد فى معهد الكبد قدمت استقالتي علشان أعمل 3 أفلام أفشل من بعض، وأكتر واحد في الدنيا اتشتمت بس مكنتش مظلوم يعني».

واستكمل بيتر ميمي حديثه: «بس كل تجربة الواحد كان بيتعلم منها حاجة، ويتطور لغاية ما ربنا شاور، امسك في حلمك وماتسمعش الناس اللي بتحبطك، يمكن بداية النجاح هي المحطة اللي جاية، أوعى تقف قبلها علشان فاكر إن مفيش أمل».

فيلم حرب كرموز

وظل بيتر ميمي يطارد حلمه حتى عام 2018 عندما تصدر فيلم حرب كرموز إيرادات السينما، وهو من بطولة أمير كرارة، غادة عبدالرازق، محمود حميدة، مصطفي خاطر، فتحي عبدالوهاب، النجم العالمي سكوت آدكينز، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين

وينافس المخرج بيتر ميمي في السباق الرمضاني بمسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وفتحي عبدالوهاب، ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقات الأولى.