أسهل طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. «مش هتحتاجي تشتري الجاهز»

كحك العيد، هو من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في عيد الفطر في العديد من الدول العربية، خاصة مصر، يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني، إذ كان يتم تحضيره في الأعياد والمناسبات، وكان يُعتقد أنّ الكحك يجلب الحظ السعيد والبركة، وقبل حلول عيد الفطر المبارك يبحث البعض عن طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات

ويتميز الكحك بطعمه اللذيذ وشكله الجذاب، ويُصنع من العجين المحشو بأنواع مختلفة من الحشوات، مثل الملبن والتمر والجوز، ويمكنك التعرف على طريقة عمل كحك العيد زي المحلات على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مقادير عمل كحك العيد

1 كيلو دقيق.

550 جرام سمن نباتي أو بلدي (2 كوب + ملعقتان كبيرتان).

2 ½ ملعقة كبيرة سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة ممسوحة ريحه الكحك.

3 ملاعق كبيرة سمسم أحمر.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

¼ ملعقة صغيرة خميرة.

½ كوب ماء دافئ (100 مل).

رشة ملح.

طريقة التحضير:

1. العجينة:

- في وعاء كبير، انخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

- أضف السمن والسكر البودرة وريحه الكحك واخلطهم جيدًا بأطراف أصابعك حتى يصبح المزيج مثل فتات الخبز.

- أضف الماء الدافئ مع الخميرة تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.

- غطِ العجينة واتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

2. الحشوة:

في وعاء صغير، ضعي الملبن مع السمن والسمسم واخلطيهم جيدًا، ويمكنك خبز الكحك دون حشو، أو تغيير الحشوة حسب الحاجة.

3. تشكيل الكحك:

- قسّم العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

- افرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة.

- ضع ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط العجينة.

- غلق العجينة على الحشوة على شكل كيس.

- اضغط على الكيس برفق لتشكيل قرص دائري.

- زين الكحك بالنقوش المفضلة لديك باستخدام ختم الكحك أو شوكة.

الخَبز:

- سخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

- رص الكحك في صينية غير مدهونة.

- اخبز الكحك لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

- اترك الكحك يبرد تمامًا قبل تقديمه.

نصائح نجاح وصفة كحك العيد زي المحلات

وللحصول على كحك العيد بطريقة ناجحة اتبع النصائح الآتية:

- يمكنك إضافة المزيد من السمن أو الماء حسب الحاجة للحصول على عجينة متماسكة.

- تأكد من أن الحشوة باردة قبل استخدامها.

- يمكنك استخدام أي نوع من الحشوات التي تفضلنها، مثل العجوة أو التمر أو الجوز

- يمكنك رش الكحك بالسكر البودرة بعد خبزه.