لأول مرة.. منى زكي تكشف عن عقدة حياتها

كشفت الفنانة منى زكي لأول مرة عن عقدة حياتها منذ صغرها، وهي أنها ليست طويلة القامة، وهو ما سبب لها مشكلة حقيقية كبيرة وأثر عليها لدرجة أنها تتمنى أن يزيد طولها ولو قليلًا، وكانت تقارن نفسها بزميلاتها في المدرسة منذ صغرها.

وأضافت منى زكي خلال تصريحات تلفزيونية: «كان نفسي أبقي ست طويلة وبشوف الستات الطوال قمرات وفيهم مميزات كتيرة»، مشيرة إلى أنهم يكون في غاية الجمال والجذب وعندما ترى أي سيدة أو فتاة طويلة تطيل النظر إليهن من شدة إعجابها.

أمنية منى زكي في صغرها

وتابعت أنها أحيانًا تستعين بارتداء هيلز ولكنه لا يصلح لها في جميع الأوقات لذك لا ترى لها حلا مطلقًا، مازحة: «كنت أتمنى وأنا صغيرة يشدوني بس شوية وأطول».

انتعاشة فنية حققتها منى زكي في الدراما والسينما

وتعيش الفنانة منى زكي انتعاشة فنية قوية في الفترة الأخيرة سواء على مستوى السينما أو الدراما، إذ حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بفيملها الأخير رحلة 404، والذي كان يحمل اسم القاهرة مكة، وتم ترجمة ذلك النجاح في شباك تذاكر الإيرادات حيث تجاوز 22 مليون جنيه، وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل تحت الوصاية، الذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا خاصة بعد تناولها لقضية الوصاية على الأطفال والقاصرين ومشكلاتهم مع المجلس الحسبي ما أدى إلى البدء في التحرك لتغير تلك القوانين.