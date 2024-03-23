يصل لـ32 ألف جنيه.. تفاصيل أعلى عائد على ودائع البنك التجاري الدولي

تتنافس البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على تقديم أفضل الخدمات والعروض للعملاء، ومن بينها ربط الودائع في البنوك، وفي هذا الإطار تقدم البنوك عوائد تنافسية على تلك الودائع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى فائدة على وديعة من البنك التجاري الدولي، وكيفية الحصول على عائد 32 ألف جنيه بنهاية المدة، وفقا لأسعار الفوائد المعلنة على الودائع عبر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي:

الوديعة لأجل سنتين من البنك التجاري الدولي

يطرح البنك التجاري الدولي cib، الوديعة لأجل سنتين بأعلى فائدة للودائع في البنك التجاري وتصل إلى 16%، وتمتد فترة الوديعة إلى نحو سنتين بدورية صرف شهري، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 5000 جنيه دون حد أقصى، ويتم التعامل في الوديعة بالجنيه المصري.

كيفية الحصول على عائد 32 ألف جنيه بنهاية مدة الوديعة

في حالة قيام العميل بإيداع 200 ألف جنيه، فإن العائد المرتقب بنهاية مدة الوديعة يبلغ نحو 32 ألف جنيه، أي بنسبة 16% بانتهاء فترة الوديعة.