«لو عايز أكبر فائدة».. تعرف على أعلى الودائع بـ2024 لأجل عامين في البنوك

تتيح مختلف البنوك المصرية أنواعا متعددة من الودائع بمختلف المدد ودوريات صرف العائد، ويستطيع عملاء البنوك اختيار ما يناسبهم من هؤلاء، لذا تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أعلى فائدة من الودائع لأجل عامين ويصرف العائد بشكل سنوي، وفقاً لما تم الإعلان عنه بمواقع البنوك بشأن جدول أسعار العائد.

ودائع البنك الأهلي المصري

من أبرز تلك البنوك في الأعلى عائد بشأن الودائع لأجل عامين هو البنك الأهلي المصري، وتفاصيلها كالتالي:

- تصل الفائدة إلى نسبة 10%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة: ألف جنيه.

- دورية صرف العائد: في نهاية المدة.

- المميزات: يمكن الاقتراض بضمان الوديعة.

ودائع البنك التجاري الدولي CIB

كما يتيح البنك التجاري الدولي CIB، أعلى فائدة في الودائع لأجل عامين، وتفاصيلها كالتالي:

- الفائدة: 10.25%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة: 5 آلاف جنيه.

- المميزات: الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل إلى 95% من إجمالي قيمة الوديعة.

ودائع بنك التعمير والإسكان

ويعد بنك الإسكان والتعمير من البنوك ذات العائد الأعلى في الودائع لأجل عامين، وتفاصيل الوديعة كالتالي:

- الفائدة: تصل إلى 5.75%.

- دورية صرف العائد: سنويًا.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة: 5 آلاف جنيه.

- المميزات: يُمكن الاقتراض بضمانها حتى نسبة 90% من إجمالي قيمة الوديعة.