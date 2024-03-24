يزداد حرص المسلمين على أداء الصلاة في مواقيتها، إيمانًا منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك، لذا نستعرض مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024.

ويبحث الأهالي عن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأحد 24 مارس 2024، وهو اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 1445 هجرياً، عن مواقيت الصلاة وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية، وهي كالتالي:

الفجر: 4:31 صباحاً.

الشروق: 5:56 صباحاً.

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:11 مساءً.

العشاء: 7:27 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 24 مارس الموافق الرابع عشر من شهر رمضان 14 ساعة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.

وتتميز محافظة المنيا، مثل باقي المحافظات المصرية، بأجواء إيمانية خاصة خلال شهر رمضان، وتشهد المحافظة العديد من الفعاليات الدينية والثقافية، وتنتشر موائد الرحمن، وتُعقد حلقات الذكر والدروس الدينية، في جو يميزه التراحم والتكافل الاجتماعي.

ويحرص المسلمون على اغتنام هذه الأجواء الإيمانية لزيادة التقرب إلى الله، والمساهمة في خدمة المجتمع، وتحقيق الترابط بين أفراده، فشهر رمضان هو شهر الخير والتراحم، وفرصةٌ للجميع للتوبة والرجوع إلى الله، ونشر القيم الإيجابية في المجتمع.