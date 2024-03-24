حسن الخاتمة.. عامل مسجد يفارق الحياة أثناء توزيع التمر على الصائمين

كعادته اليومية، خرج أحمد عبده البالغ من العمر 57 عامًا قبل دقائق من أذان المغرب، حاملًا بين يديه أكياس العصير وحبات التمر ليوزعها على الصائمين، وعلى وجه ابتسامة لا تفارقه رغم التعب والإجهاد طوال اليوم، لكنها كانت المرة الأخيرة التي يؤدي فيها هذا العمل الخيري، إذ توفي صائمًا أثناء توزيعه التمر على قائدي السيارات.

يعمل «أحمد»، بمسجد الحسن والحسين بقرية دابود، بمدينة كلابشة في محافظة أسوان، وأثناء وقوفه على أحد الطرق العمومية يوم 12 رمضان منتظرًا عبور السيارات التي سيوزع على أصحابها التمر والمياه، توفي تاركًا 4 بنات.

مدير إدارة الأوقاف يروي التفاصيل

رجب عابدين، مدير إدارة أوقاف مدينة كلابشة بأسوان، يروي لـ«الوطن» تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن عامل المسجد فقد حياته بعد وصوله المستشفى، عن عمر ناهز 57 عامًا، تاركًا خلفه 4 بنات، إحداهن مخطوبة تستعد للزواج، مضيفًا: «كان إنسان على خلق وملتزم في عمله، واللي في أيده مش ليه، لدرجة إنه ممكن ياخد مرتبه يوزعه على الغلابة، وكان حاسس إنه هيحصله حاجة، لأنه كان دايما بيتكلم عن الشهداء وحسن الخاتمة».

جنازة مهيبة لعامل المسجد

وأقيمت أمس بعد صلاة العشاء والتراويح جنازة مهيبة، حضرها مئات الأشخاص ليودعوا جثمان عامل المسجد، الذي رحل صائمًا كما تمنى، وبحسب حديث «عابدين»: «ناس كتير جدًا حضرت الجنازة، وهو مأخدش وقت كبير من وقت الوفاة لحد الدفن».

حالة من الحزن يعيشها الأهالي

حالة كبيرة من الحزن عاشها الأهالي عقب معرفتهم بنبأ رحيل عامل المسجد، وانتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بملايين الدعوات من الرحمة والمغفرة.