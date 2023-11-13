هل الموت يوم الجمعة من حسن الخاتمة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول أن والدها مات فجأة فجر يوم الجمعة، دون مرض أو تعب، وكان صالحا يصلي ويصوم، فهل هذا من حسن الخاتمة؟.

هل الموت يوم الجمعة من حسن الخاتمة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «مات من غير مرض وتعب وكان رجلا صالحا يصلي ويصوم ويذكر الله، مات يوم الجمعة أو الخميس أو السبت، فهذا من حسن الخاتمة».

وتابع: «ربنا لا يعذب ذا الشيبة في الإسلام»، مستشهدا بالحديث الشريف، عن عمر رضي الله عنه: «أنه دخل على النبي فوجده يبكي فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يستحي أن يعذب أحد قد شاب في الإسلام، فكيف لا يستحي من شاب في الإسلام أن يعصى الله تعالى» وللحديث بقية وجزاكم الله خيراً.